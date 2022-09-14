Среда, 14 Сентября 2022 18:17

АрмИнфо. В результате имевших место 13 и 14 сентября 2022 года инцидентов сотрудники Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения не пострадали. Так отреагировали в Пограничном управлении ФСБ России в РА на распространенную в СМИ информацию об ударе ВС Азербайджана по местам дислокации и автоколонне российских пограничников.

"В связи с появившейся в СМИ информацией Пограничное управление ФСБ России в Республике Армения сообщает, что в результате имевших место 13 и 14 сентября 2022 года инцидентов сотрудники пограничного органа не пострадали", - отметили в Погрануправлении.

Отметим, что в социальных сетях выложены видеоролики с кадрами удара ВС Азербайджана по российской пограничной автоколонне в Гегаркуникской области Армении. Согласно поступающим сообщениям, нанесен серьезный удар по перевозимой технике. Согласно сообщениям кадры сделаны близ села Верин Шоржа.

Минобороны Армении в оперативной сводке информации за 15:00 часов подтвердил факт нанесения удара противником по российской технике.

"Примечательно, что азербайджанская сторона также атаковала автомобили ФСБ России, выполняющие гуманитарную миссию в зоне боевых действий. Это также свидетельствует о том, что, несмотря на заявления из Баку, ВС Азербайджана не ставят разницы между мишенями", - отметили в армянском оборонном ведомстве.

Меж тем, несмотря на официальные заявления и достоверные видео-свидетельства данной агрессии в отношении России, в Минобороны Азербайджана выступило заявлением, в котором опровергло обвинения в обстреле транспортного средства ФСБ РФ.