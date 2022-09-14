Среда, 14 Сентября 2022 17:30

АрмИнфо. В настоящий момент известно о 105 погибших в результате агрессии Азербайджана. Об этом 14 сентября в ходе правительственного часа в парламенте сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Премьер-министр коснулся также обращения Армении в ОДКБ. По его словам, РА обращалась к ОДКБ по 4-й статье. Отметим, что Ключевая статья 4 Договора ОКБ гласит: <Если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства или группы государств, то это будет рассматриваться как агрессия против всех государств-участников настоящего Договора. В случае совершения акта агрессии против любого из государств-участников все остальные государства-участники предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами в порядке осуществления права на коллективную оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН>. Именно в соответствии со статьей 4 Договора было принято решение о направлении миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан.

Как указал премьер, Армения попросила помощи, в том числе военной, для восстановления территориальной целостности страны и вывода азербайджанских ВС с территории РА.

Коснувшись геополитического подтекста азербайджанской агрессии, Пашинян указал, что Азербайджан традиционно пытается представить Армению в России прозападным государством, а на Западе - пророссийским, это делается для дестабилизации в регионе. Тем временем, как указал премьер, Армения - не прокси государство, а независимое государство, верное своим обязательствам.

Отметим, что сегодня Госкомиссия по делам военнопленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан Азербайджана заявил о готовности азербайджанской стороны в одностороннем порядке передать Армении до 100 тел армянских военнослужащих, 12-13 сентября текущего года. Об этом проинформирован и Международный Комитет Красного Креста.