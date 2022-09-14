Среда, 14 Сентября 2022 17:29

АрмИнфо.Официальный Баку поддерживает мирную повестку, как продолжение обсуждений, состоявшихся в Брюсселе. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром в среду в Баку.

Вместе с тем, азербайджанский лидер цинично заявил, что якобы "вопреки шагам Азербайджана по стабилизации ситуации и устранению напряженности в регионе, Армения продолжает нарушать договоренности по режиму прекращения огня".

При этом Алиев не пояснил зачем это делать государству, которое и так еще не оправилось от агрессии азербайджано-турецкого тандема осени 2020 года.

Он опять-таки, во избежание ответственности, заверил, что последняя широкомасштабная провокация на госгранице была также совершена армянской стороной. И всё бы ничего, только из слов Алиева следует, что Армения напала сама на себя, так как боевые действия сейчас полностью протекают на территории Республики Армения.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 105 погибших. А Азербайджана подтвердил гибель 50 военных. В Москве заявили о достижении перемирия между сторонами по состоянию на 09:00 утра 13 сентября. Меж тем, МО РА позже сообщил о непрекращающихся боевых действиях. Франция заявила о намерении обратиться к СБ ООН из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ. ОДКБ направит миссию в регион. С раннего утра противник возобновил наступательные действия на восточных рубежах. Жертвой агрессии ВС Азербайджана стала также колонна Погрануправления ФСБ РФ в РА.

Госкомиссия по делам военнопленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан Азербайджана также заявил о готовности азербайджанской стороны в одностороннем порядке передать Армении до 100 тел армянских военнослужащих, 12-13 сентября текущего года. Об этом проинформирован и Международный Комитет Красного Креста.