Среда, 14 Сентября 2022 17:28

АрмИнфо. Делимитация и демаркация армяно-азербайджанской границы является непростым процессом. Об этом 14 сентября с трибуны Национального Собрания, отвечая на вопрос депутата НС Геворка Папояна, заявил премьер­министр РА Никол Пашинян.

По его словам, при делимитации и демаркации границ на первое место выходит тема карт. Армянская сторона, подчеркнул глава

правительства, говоря об этом процессе, исходит из необходимости применения правовых решений, на которые следует опираться, в том

числе, в вопросе карт, которые должны базироваться на правовых решениях. <Карты без правовых решений являются всего лишь

художеством. Мы тоже можем описать и нарисовать карту, которая приходит в голову, но если под этим нет де-юре оснований, речь может идти всего лишь о картинке>, - отметил Пашинян.

Он указал на наличие правовых оснований карт между Арменией и Азербайджаном. Армянская сторона предложила и предлагает провести процесс делимитации и демаркации границ на основе именно этой правовой базы. Это, по словам Пашиняна, означает, что границы советской Армении и советского Азербайджана должны рассматриваться в рамках Алматинской декларации от 1991 года, которая была ратифицирована парламентами стран. Данные границы, как считает премьер, уже были признаны на основании данного соглашения. <По этой причине утверждения о том, что между Арменией и Азербайджаном нет границ, неправильно, эти границы имеются, и эти границы сегодня нарушены Азербайджаном>, - сказал глава армянского правительства. Он добавил, что Баку в два этапа совершил агрессию против Армении, первый этап которой пришелся на 12 мая 2021 года, и второй - в настоящее время. <Азербайджан осуществляет агрессию против Армении, которая, в свою очередь, предпринимает дипломатические, политические, военные меры для защиты своей территориальной целостности и суверенитета>, - подчеркнул Пашинян.

Он заметил, что можно опираться на карты различных периодов до советской эпохи, когда Азербайджана вообще не было картах мира. По этой причине возникает вопрос о том, на основании каких карт вести переговоры. <Позиция армянской стороны заключается в том, что переговоры должны идти на базе карт советского периода>, - подчеркнул премьер-министр, добавив, что этот вопрос напрямую касается многих государств, в том числе, Ирана, России, Грузии.