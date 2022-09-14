Среда, 14 Сентября 2022 16:54

АрмИнфо.Миссия ОДКБ в Армению уже завтра. Об этом 14 сентября в ходе правительственного часа в парламенте сообщил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

По словам главы внешнеполитического ведомства РА, обращение Армении в ОДКБ было обсуждено в надлежащем порядке.

Что касается международной реакции на военную агрессию Азербайджана в отношении суверенной Армении, то, как считает Мирзоян, даже если она не была такой, какой бы желал Ереван, в большинстве своем она была адресной.

Напомним, что подразделения ВС Азербайджана 13 сентября в 00:05 начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша, Ишханасара с применением БПЛА. Удары наносятся и по объектам гражданских инфраструктур. Армения обратилась в ОДКБ в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении, при этом не конкретизировав по какой статье было обращение. Накануне по итогам внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ была достигнута договоренность о направлении в РА Миссии ОДКБ <для оценки сложившейся обстановки, подготовки обстоятельного доклада главам государств>. Как сообщалось, в состав миссии должны войти генсек ОДКБ Станислав Зась, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и представители государств - членов организации. Кроме того, на заседании было решено создать рабочую группу "из числа сотрудников секретариата и военнослужащих объединенного штаба для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности ОДКБ".