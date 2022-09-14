Среда, 14 Сентября 2022 16:43

АрмИнфо. Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Хосейн Амир Абдоллахиян провели телефонные переговоры.

Как сообщает Mehr со ссылкой на МИД АР, Байрамов предоставил Абдоллахяну подробный отчет о напряженности на армяно-азербайджанской границе.

Байрамов переложил всю ответственность за азербайджанскую агрессию на Армению.

Он также не преминул обвинить Ереван в нанесении серьезного ущерба "мирному процессу в эпоху".

Согласно заявлению министр иностранных дел Ирана, в свою очередь, заявил, что напряженность в отношениях между Азербайджаном и Арменией вызывает озабоченность.

Согласно сообщениям, Абдолахян также заявил, что регион не готов к новому конфликту.

В сообщениях также добавлено, что высокопоставленный иранский дипломат подчеркнул важность для Ирана важна территориальная целостность и неприкосновенность международных границ стран региона.

Далее он указал на то, что Иран выступает за мирное урегулирование вопросов между Азербайджаном и Арменией посредством переговоров, и готов оказать в этом содействие. Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 49 погибших. А Азербайджана подтвердил гибель 50 военных. В Москве заявили о достижении перемирия между сторонами по состоянию на 09:00 утра 13 сентября. Меж тем, МО РА позже сообщил о непрекращающихся боевых действиях. Франция заявила о намерении обратиться к СБ ООН из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ. ОДКБ направит миссию в регион. С раннего утра противник возобновил наступательные действия на восточных рубежах.