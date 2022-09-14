Среда, 14 Сентября 2022 16:42

АрмИнфо. Постоянный представитель Армении при ОБСЕ Армен Папикян 13 сентября принял участие и выступил на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, созванном по инициативе РА.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Армен Папикян обратил внимание участников Постоянного совета ОБСЕ на развязанную 13 сентября Азербайджаном военную агрессию против суверенной территории Республики Армения.

Папикян отметил, что вооруженные силы Азербайджана в явное нарушение международного гуманитарного права и Женевских конвенций обстреляли ряд армянских населенных пунктов с применением тяжелого вооружения, в том числе артиллерии, минометов и зенитных орудий.

Было отмечено, что эта агрессия Азербайджана является грубым нарушением основополагающих принципов и обязательств ОБСЕ, Устава ООН и Хельсинкского Заключительного акта.

Касаясь необходимости должной реакции международного сообщества, посол Папикян подчеркнул важность четкого и недвусмысленного осуждения агрессии Азербайджана против Армении со стороны ОБСЕ и ее государств-участников. Было подчеркнуто, что только четкий ответ и адекватная оценка агрессивных действий Азербайджана, включая соответствующие активные шаги со стороны международного сообщества, могут предотвратить новую войну в регионе.

Он отметил, что дальнейшее применение силы или угрозы силой подрывает происходящие в регионе процессы, направленные на установление мира и безопасности на Южном Кавказе, а также урегулирование всех вопросов, связанных с нагорно- карабахским конфликтом и вытекающих из него.

Постоянный представитель Республики Армения при ОБСЕ подтвердил приверженность Республики Армения повестке дня установления мира и стабильности в регионе. Подчеркнута важность усилий сопредседательсва Минской группы ОБСЕ как переговорного формата с международным мандатом.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 49 погибших. А Азербайджана подтвердил гибель 50 военных. В Москве заявили о достижении перемирия между сторонами по состоянию на 09:00 утра 13 сентября. Меж тем, МО РА позже сообщил о непрекращающихся боевых действиях. Франция заявила о намерении обратиться к СБ ООН из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ. ОДКБ направит миссию в регион. С раннего утра противник возобновил наступательные действия на восточных рубежах.