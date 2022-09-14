Среда, 14 Сентября 2022 16:21

АрмИнфо.По положению на 15:00 ситуация на армяно-азербайджанской границе снова резко накалилась. Об этом говорится в заявлении МО РА.

"С 13:00 по всей линии границы от Сотка до Гориса противник возобновил интенсивный ракетно-артиллерийский обстрел, нацеливаясь также на мирные населенные пункты, применяя ударные БПЛА.

Примечательно, что азербайджанская сторона также атаковала автомобили ФСБ России, выполняющие гуманитарную миссию в зоне боевых действий. Это также свидетельствует о том, что несмотря на заявления из Баку, ВС Азербайджана не ставят разницы между мишенями. Параллельно с ракетно-артиллерийским обстрелом, азербайджанские подразделения возобновили также попытки позиционного продвижения.

ВС Армении предпринимают все необходимые меры для адекватного ответа противнику", - сообщили в МО РА.