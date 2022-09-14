Среда, 14 Сентября 2022 16:10

АрмИнфо. Украинцы в Армении намерены обратиться в главный офис Евросоюза с призывом осудить азербайджанскую агрессию в Армении и принять жесткий пакет санкций против Азербайджана.

Об этом говорится в открытом письме, которое подписали Президент ОО <Украинский форум> Елена Шевчук, председатель ОО <Федерация украинцев в Армении> Анна Арутюнян, а также ряд представителей украинской диаспоры в РА, в том числе беженцы из Одессы, Мариуполя, Ирпеня, Донецка, Харькова и др.

Являясь 5-м по численности национальным меньшинством в Армении, украинцы сегодня проживают, как в Ереване, так и других областях РА. Кроме того, семьи и лица, прибывшие в Армению из Украины на фоне войны, нашли свое убежище в Вайоцдзорском регионе, который сегодня подвергается ракетным обстрелам со стороны Азербайджана.

<Многие граждане Украины с 24 февраля сего года нашли свое убежище и защиту в Армении. Как страна, предоставляющая убежище, Армения не менее актуальна и важна для граждан Украины. В ночь на 13 сентября Азербайджан совершил нападение на суверенную территорию Республики Армения, включая Варденис, Сотк, Артаниш, Ишханасар, Джермук, Горис и Капан, интенсивно применив артиллерийские средства, минометы, БПЛА и крупнокалиберное стрелковое оружие, нацелившись как на военную, так и на гражданскую инфраструктуру. У армянской стороны есть большое количество жертв, среди которых и гражданские лица. По состоянию на 14 сентября Азербайджан продолжает вести обстрелы, как военных, так и гражданских объектов, оккупируя территорию суверенного государства Армении.

Согласно многим международным экспертам Азербайджан при поддержке Турции разрабатывает план по нападению на Армению, расширения влияния на Южном Кавказе, атакуя даже суверенную территорию этой страны. Правительство Баку грубейшим образом нарушает международное право и проявляет агрессию, которую Азербайджан готовил против армянского населения>, - говорится в письме украинцев Армении.

В этой связи, украинская Диаспора Армении присоединяется к призывам осудить азербайджанскую агрессию и срочно принять меры, вытекающие из

сложившейся ситуации, а также эффективный, жесткий и целенаправленный пакет санкций против Азербайджана.

<Мы, украинцы Армении, выражаем нашу солидарность и поддержку вооруженным силам Армении в борьбе за защиту территориальной целостности и сохранения суверенитета Республики Армении>, - говорится в источнике.