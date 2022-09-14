Среда, 14 Сентября 2022 15:24

АрмИнфо. Новые факты подтверждают, что сегодня азербайджанские вооруженные силы расширили географию обстрелов и военных преступлений в отношении гражданских населенных пунктов Армении.

Об этом сообщает экс-омбудсмен Армении Арман Татоян По его словам, в Гегаркунике, кроме сел Сотк, Верин Шоржа, Норабак и Кут, добавились также направления сел Азат, Айрк, Третук, Кутакан. Обстрелу подверглись дома жителей, животноводческие фермы, повреждены или уничтожены автомобили в сёлах Сотк, Норабак, Кутакан, Кут, Айрк. "Азербайджанские вооруженные силы преднамеренно нанесли значительный ущерб особенно жителям, которые были вынуждены покинуть свои дома и оставить своих животных под обстрелами. Это поставит людей перед серьезными социальными проблемами, лишив их средств к существованию и возможности зарабатывать семейный доход", - констатировал Арман Татоян.

Ранее офис Омбудсмена РА сообщил, что число раненых мирных жителей на данный момент составляет 4 человека, двоих из которых посетили представители Защитника в больнице. "Не менее 2570 человек были вынуждены покинуть свои дома в населенных пунктах Гегаркуникской и Сюникской областей. Подавляющее большинство перемещенных лиц составляют женщины, дети, пожилые люди, в том числе и инвалиды.

Дети указанных общин, помимо вынужденного переселения и тяжелого психологического состояния, лишены возможности реализовать право на образование", - отметили в Офисе Омбудсмена.