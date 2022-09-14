Среда, 14 Сентября 2022 15:08

АрмИнфо. Из зоны боевых действий эвакуировано 2750 мирных жителей. Об этом говорится в сообщении Защитника прав человека.

Согласно источнику, офис Омбудсмена с утра 14 сентября продолжает работу по установлению фактов преступных действий вооруженных сил Азербайджана в населенных пунктах Сюникской, Вайоцдзорской и Гегаркуникской областей. Азербайджанские подразделения наносят удары по гражданскому населению. По данным, собранным офисом Омбудсмена, число раненых мирных жителей на данный момент составляет 4 человека, двоих из которых посетили представители Защитника в больнице. Не менее 2570 человек были вынуждены покинуть свои дома в населенных пунктах Гегаркуникской и Сюникской областей. Подавляющее большинство перемещенных лиц составляют женщины, дети, пожилые люди, в том числе и инвалиды. Дети указанных общин, помимо вынужденного переселения и тяжелого психологического состояния, лишены возможности реализовать право на образование.

Как сообщалось ранее, сотрудниками Защитника были зафиксированы случаи обстрела автомобилей экстренных служб. Также имеется множество свидетельств обстрелов объектов гражданской инфраструктуры: домов людей, коммуникаций, электроснабжения. Особенно много разрушений в общинах Сотк, Кут, Карашен, Веришен, аналогичные факты собраны также в общинах Гегамасар, Агиту, Срашен и Нораван. В результате обстрелов со стороны ВС Азербайджана возникли пожары в ряде населенных пунктов, особенно в Сотке и в лесных массивах города Джермук, в том числе, на территории более 9 гектаров. Работа спасателей осложняется еще и тем, что часть пожаров находится в зоне контроля азербайджанских военных.

Зафиксирован крайне высокий уровень ненависти к армянам в азербайджанских СМИ, в том числе, со стороны государственных чиновников, что, по мнению Омбудсмена, чревато очень серьезными опасностями, поскольку порождает высокий риск совершения военных преступлений азербайджанскими вооруженными силами. Собранные и собираемые доказательства анализируются сотрудниками офиса Защитника прав человека и направляются международным организациям и другим субъектам международного права