Среда, 14 Сентября 2022 14:24

АрмИнфо. В Кремле констатировали, что напряженность на границе между Арменией и Азербайджаном пока сохраняется.

"Однозначно, сохраняется напряженность", - отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 14 сентября в ответ на просьбу оценить обстановку.

Представитель Кремля напомнил о принятом накануне решении, что миссия ОДКБ отправится на границу во главе с генсеком организации Станиславом Засем. "Они представят доклад главам государств, который будет рассмотрен", - добавил Песков, слова которого приводит ТАСС.

Пресс-секретарь российского президента сообщил также, что миссия пока не прибыла в Армению. <Насколько я знаю, миссия пока не прибыла в Армению. Все-таки решение только вчера поздно вечером было принято. Она (миссия - прим. ТАСС) же еще должна быть сформирована, и нужно долететь, доехать", - добавил пресс-секретарь российского лидера.

Во вторник Совет ОДКБ на внеочередной сессии в режиме видеоконференции решил направить в Армению миссию организации для оценки ситуации в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе. Как сообщалось, в состав миссии должны войти генсек ОДКБ Станислав Зась, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и представители государств - членов организации. Кроме того, на заседании было решено создать рабочую группу "из числа сотрудников секретариата и военнослужащих объединенного штаба для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности ОДКБ".