Среда, 14 Сентября 2022 14:20

АрмИнфо. Итоги вчерашнего саммита ОДКБ не стали неожиданностью. Решение направить в регион генерального секретаря организации было пустым решением, целью которого было избежать коллективной ответственности в условиях нападения на Армению.

Об этом в своем акаунте в Twitter написал бывший министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян. <Заявления, прозвучавшие на саммите: <информация поступает с обеих сторон>, <трудно говорить о посягательстве на границу, потому что она не демаркирована> говорят о бессмысленности этой конструкции>, - отметил Мнацаканян.

Напомним что на Совете ОДКБ накануне, как говорится в заявлении, была достигнута договоренность о направлении в Республику Армения Миссии Организации Договора о коллективной безопасности во главе с Генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем с участием начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова и представителей государств - членов ОДКБ для оценки сложившейся обстановки, подготовки обстоятельного доклада главам государств.

По словам экс-министра, отправка Миссии ОДКБ в регион на фоне доминирования на саммите <двустороннего баланса> - пустое решение уйти от коллективной ответственности за нападение на Армению.. Последующие комментарии МИД Казахстана о необходимости <получения объективной картины, поскольку с обеих сторон поступает противоречивая информация>, и о том, что <трудно говорить о нарушении границы>, поскольку <она не демаркирована> лучше всего характеризуют бесперспективность ОДКБ. Почему-то для Турции противоречивая информация не поступает... Поэтому для Армении крайне важно разумно оценивать свои дипломатические усилия.