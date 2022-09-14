Среда, 14 Сентября 2022 13:40

АрмИнфо. Вооруженные силы Азербайджана преднамеренно наносят удары по гражданским инфраструктурам, обстреливая их. Об этом говорится в официальном обращении председателя Национального Собрания РА Алена Симоняна к международным партнерам.

В обращении, которое распространила пресс-служба НС, подчеркивается, что Азербайджан продолжает интенсивно обстреливать армянские позиции в направлении Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниса, Ишханасара, Джермука и прилегающих населенных пунктов, используя беспилотные летательные аппараты и минометы. <С армянской стороны есть жертвы, в том числе, среди мирных жителей. Армянская сторона понесла значительные потери в военной технике. Вооруженные силы Азербайджана не прекращают попыток наступления", - подчеркивается в обращении.

Спикер НС обратил внимание международных партнеров на то, что в последние дни в ежедневном режиме военно-политическое руководство Азербайджана создавало информационную базу для этой военной провокации, распространяя ложную информацию о якобы обстрелах с армянской стороны. ежедневно. Ален Симонян напомнил, что это поведение является известным азербайджанским стилем, которая проявилась после 44-дневной войны 2020 года в Арцахе. <В связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Республики Армения правительство Армении обратилось в Совет Безопасности ООН, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Российской Федерации. Очевидно, что вопиющие и незаконные действия Азербайджана стали возможны из-за молчания международного сообщества. Отсутствие целенаправленного реагирования и адекватных действий сегодня привело к более агрессивной политике со стороны властей Азербайджана>, - заключил Ален Симонян, призвав принять меры для решения этого жизненно важного вопроса и способствовать прекращению агрессии Азербайджана, подрывающей стабильность. и безопасности всего региона.

Обращение было адресовано председателю Межпарламентского Союза Дуарте Пачеко и Генеральному секретарю организации Мартину Чунгонгу, председателю Совета ПА ОДКБ Вячеславу Володину, председателю Совета МПА СНГ Валентине Матвиенко и председателю Европарламента Роберте Метсол