Среда, 14 Сентября 2022 13:38

АрмИнфо.<Неважно по какой статье Армения обратилась в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства, то это должно быть рассмотрено как

агрессия против всех государств-участников Договора, на что ОДКБ должна отреагировать соответствующим образом. А как среагировала Организация - сами видели>, - заявил депутат правящей парламентской фракции <Гражданский договор>, председатель постоянной комиссии по вопросам европейской интеграции Арман Егоян 14 сентября в беседе с журналистами.

Депутат правящей фракции НС Армении воздерживается давать оценки отклику ОДКБ. <Возможно реакция такая, какой она могла быть. Возможно вопрос возможностей>, - отметил он.

Вместе с тем на просьбу провести параллели с ситуацией, возникшей в Казахстане, когда ОДКБ приняла решение направить Коллективные миротворческие силы Организации в Республику Казахстан с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране, он отметил, что в международных отношениях государства, структуры действуют в соответствии со своими интересами. <В случае с Казахстаном были другие интересы>, - сказал он.

При этом Егоян на стал уточнять, по какой именно статье Армения обращалась в ОДКБ. <Есть международные структуры, которые реагируют даже без обращения - международные отношения об интересах, а не о бумагах>, - заявил он, указав на то, что почти все страны- участники Договора являются <стратегическими союзниками Азербайджана>.

Напомним, что подразделения ВС Азербайджана 13 сентября в 00:05 начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша, Ишханасара с применением БПЛА. Удары наносятся и по объектам гражданских инфраструктур. Армения обратилась в ОДКБ в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении, при этом не конкретизировав по какой статье было обращение. Накануне по итогам внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ была достигнута договоренность о направлении в РА Миссии ОДКБ <для оценки сложившейся обстановки, подготовки обстоятельного доклада главам государств>.

Как накануне заявил оппозиционный депутат Армен Рустамян, к ОДКБ нужно обратиться по 4-й статье. <Почему нет обращения по 4-й статье? Здесь некие скрытые проблемы, о которых власти не хотят говорить>, - заявил он.

Отметим, что Ключевая статья 4 Договора ОКБ гласит: <Если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства или группы государств, то это будет рассматриваться как агрессия против всех государств-участников настоящего Договора. В случае совершения акта агрессии против любого из государств-участников все остальные государства-участники предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами в порядке осуществления права на коллективную оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН>. Решение о направлении миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан было принято в соответствии со статьей 4 Договора.