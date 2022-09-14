Среда, 14 Сентября 2022 13:37

АрмИнфо.Министерство обороны Азербайджана, оставаясь верным присущему ему методу распространения откровенной лжи, выступило с заявлением, в котором утверждается, что в ночь с 13 на 14 сентября армянские подразделения обстреляли азербайджанские позиции. Об этом говорится в заявлении МО РА.

"Это очередная порция дезинформации, которая, как мы уже убедились, служит информационной базой для осуществления военной агрессии против суверенной территории Республики Армения", - отметили в МО РА,

В этом ключе в Минобороны Армении напомнили, что этой ночью азербайджанские вооруженные силы с применением ударных БПЛА наносили удары по объектам как военной, так и гражданской инфраструктуры, а утром также начали интенсивный обстрел, в частности, по боевым позициям и приграничным населенным пунктам, расположенным в направлении Джермук и Верин Шоржа.

"Противник получает достойный ответ, ВС РА полностью выполняют поставленные перед ним боевые задачи. По состоянию на 12:00 часов, интенсивность боестолкновений на остальных направлениях агрессии противника значительно ослабла", - подчеркнули в МО РА, при этом призвав воздержаться от тиражирования азербайджанских фейковых видеороликов, сделанных азербайджанской пропагандистской машиной, в том числе и во время 44-дневной войны.