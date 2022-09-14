Среда, 14 Сентября 2022 12:56

АрмИнфо.Против Армении ведутся крупномасштабные боевые действия, которые (насколько я понимаю) уже давно превысили масштабы апрельской войны 2016 года. Об этом на своей странице в Фейсбук написал эксперт по информационной безопасности Карен Вртанесян.

"Пропагандистская машина Никола (премьер РА - ред.) пытается поддерживать иллюзию нормальности ситуации... Посмотрите на формулировки: "крупномасштабная провокация", "глава такого-то села заявил, что в них не стреляли уже 29 минут". Устраивают флешмоб: "ничего не знаю, поэтому молчу" и т. д. и т. п. Я повторяю снова - это война, если ты не заметил. Это не провокация, это не "пограничные инциденты", это война", - возмутился эксперт.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 49 погибших. А Азербайджана подтвердил гибель 50 военных. В Москве заявили о достижении перемирия между сторонами по состоянию на 09:00 утра 13 сентября. Меж тем, МО РА позже сообщил о непрекращающихся боевых действиях. Франция заявила о намерении обратиться к СБ ООН из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ. ОДКБ направит миссию в регион. С раннего утра противник возобновил наступательные действия на восточных рубежах.