Среда, 14 Сентября 2022 12:48

АрмИнфо. Подготовка к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане вышла на финишную прямую. Предполагается, что в мероприятии примут участие около 130 международных делегаций из 60 стран мира, в числе которых представители ислама, христианства, иудаизма, синтоизма, буддизма, зороастризма, индуизма и пр.

Изначально религиозный саммит планировалось провести в 2021 году, однако этому помешала пандемия коронавируса. Сейчас же, несмотря на напряженную ситуацию, сложившуюся в мире, казахстанская сторона отказываться от мероприятия не намерена. Более того, есть основания предполагать, что Казахстан, в продолжение своей миротворческой миссии, предпримет все усилия для урегулирования если не политических, то хотя бы религиозных разногласий между странами.

Впрочем, отход от религиозной повестки в пользу решения глобальных проблем на Съезде давно не новость. Стоит изначально вспомнить, что данный форум был впервые созван в 2003 году, когда общемировая ситуация с учетом всплеска терроризма, а так же войн в Ираке и Афганистане, тоже оставляла желать лучшего. Однако, вопреки этим тенденциям, первый Съезд был инициирован, организован, и, в дальнейшем, стал фактически традиционным. За одним столом, во Дворце Мира и Согласия в казахстанской столице собирались представители разных народов, храмов и вер. И говорили они здесь не только о духовных идеалах.

Нынешняя повестка Съезда так же является крайне актуальной. Это и губительное изменение климата, и мутирующий вирус, нанесший, как медицинский, так и экономический ущерб множеству государств, и, конечно, вопросы геополитической безопасности, затмившие в последнее время даже пандемию COVID. То есть, гуманитарная политика религиозного саммита остается прежней, и она так же направлена на обеспечение межэтнического и межконфессионального согласия.

На фоне глобального роста ксенофобии, в том числе и религиозного характера, проведение Казахстаном подобного мероприятия выглядит, по меньшей мере, вызовом для радикально настроенной части современного общества. Деятельность саммита направлена на формирование международной стабильности и безопасности, а так же на противостояние использования религии в агрессивно-политических целях. Это означает, что Казахстан, как и прежде, гнет свою линию миротворческой политики, то есть мира для всех. Вне зависимости от вероисповедания.

Как это было

Сама по себе республика Казахстан является объективным примером межнационального и межконфессионального согласия – в стране бок о бок мирно сосуществует 130 этносов и 18 конфессий.

I Съезд лидеров мировых и традиционных религий, состоявшийся в сентябре 2003 года изначально стал исключительным событием – до этого подобного масштабного диалога между религиозными лидерами не проводилось. Эта инициатива нашла свой отклик в мире и наглядно доказала, что она является эффективным инструментом, как для разрешения споров и разногласий, так и для противодействия террору и религиозному экстремизму. Тот саммит завершился принятием общей декларации, в которой духовные лидеры заявили о совместных действиях по обеспечению согласия и стабильности в обществах, как основы гармоничного мира в будущем.

Постепенно форум приобрел регулярную основу, стал проводиться раз в три года и тем самым вырос в многостороннюю площадку для решения системных проблем.

На II Съезде участники приняли документ, «Принципы межрелигиозного диалога», как механизм для дальнейшей совместной работы, и соответствующую декларацию, призывающую представителей всех религий и этнических групп предотвращать конфликты на почве культурных и религиозных отличий. III Съезд был посвящен вопросам толерантности и поддержанию диалога религий и цивилизаций. Здесь же был создан Совет религиозных лидеров, чьей задачей стало сотрудничество со светскими международными организациями. В ходе работы IV Съезда участники внедрили интернет-ресурс в рамках единого электронного портала G-Global, посвященный формированию и укреплению глобальной толерантности и доверия. V Съезд посвятили вопросам военных конфликтов, с призывом к сторонам-участникам прекратить столкновения и, посредством переговоров, выработать соглашения о прекращении насилия и защите мирных граждан. VI Съезд стал платформой для обращения к мировому сообществу, людям и государствам с воззванием о мире и безопасности.

Папины встречи

Чем же будет уникален нынешний, VII Съезд? Прежде всего, тем, что в качестве почетного гостя и участника на нем будет присутствовать Папа Римский Франциск I. Это первый визит нынешнего Римского Папы в Казахстан. (До этого республику посещал только Папа Римский Иоанн Павел II в 2001 году.) Так же, согласно данным Секретариата Съезда, ожидается визит Верховного Имама Аль-Азхара шейха Ахмеда Аль-Тайеба, Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, патриарха Иерусалимского Феофила III и ряда других глав религиозных конфессий и международных организаций разных государств. Кроме того, ожидается, что в рамках Съезда с видеообращением выступит так же Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Словом, с учетом нынешней международной обстановки, событие приобретает глобальный масштаб и высокий уровень.

Вопрос двусторонних встреч хотелось бы рассмотреть подробнее. В СМИ уже просочилась информация о возможной встрече в Нур-Султане Франциска и Кирилла, причем, ни Ватикан, ни Московский Патриархат эту информацию не отрицают, хотя и официально не поддерживают.

С учетом того, что в последний раз аналогичная встреча глав Католической и Православной Церквей состоялась в 2016 году на Кубе, (впервые более чем за 500 лет!), ее значение и влияние трудно недооценить, тем более на фоне текущих событий. Нейтральная казахстанская территория выбрана тоже крайне удачно – в ряде западных стран имя Патриарха Кирилла внесено в санкционные списки из-за поддержки главой РПЦ специальной военной операции РФ в Украине. Встреча Папы Римского и Патриарха планировалась летом в Иерусалиме, однако, в силу ряда причин, ее пришлось отложить.

Следует объективно признать, что миротворческая позиция Казахстана, его авторитет на международном уровне и позитивный имидж суверенного, миролюбивого государства, позволили создать эффективную диалоговую платформу, чья деятельность направлена на сохранение межэтнической и межконфессиональной стабильности. Насколько этого потенциала хватит для нормализации нынешней ситуации и снижения разрушительного влияния мировых геополитических кризисов покажет VII Съезд.

Ашот Саргсян, политолог