Среда, 14 Сентября 2022 12:44

АрмИнфо.Агрессия является одним из самых тяжких видов преступлений, поскольку направлено против мира. Об этом 14 сентября с трибуны парламента заявил председатель парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян.

Он отметил, что во вчерашнем заявлении НС РА, вопрос об агрессии является самым главным пунктом, и это действие предусматривает самую серьезную ответственность как в отношении субъекта, осуществившего агрессию, так и государства, которое пошло на этот шаг. Данное преступление наказуемо как в рамках международного права, так и права государства. <Агрессия является уголовно наказуемым видом преступления и в рамках Уголовного кодекса Азербайджана, военно­политическое руководство которого должно это четко осознавать>, - подчеркнул Варданян, добавив, что никто не защищен от агрессии. <Я должен напомнить всем моим международным партнерам о том, что сегодня мы, завтра вы>, - отметил депутат, заметив, что продолжается работа с ПАСЕ, и на ближайшем пленарном заседании вопрос об агрессии со стороны Азербайджана против Армении будет обсужден в рамках актуальной повестки. <Работа в этом направлении уже развернута, и мы призываем общественность и граждан страны поддержать нас в вопросе поднятия проблемы на международных площадках>, - подчеркнул глава парламентской комиссии, призвав и всех международных партнеров поддержать Армению, <поскольку сегодня мы, завтра вы:>.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 49 погибших, а Азербайджана подтвердил гибель 50 военных. В Москве заявили о достижении перемирия между сторонами по состоянию на 09:00 утра 13 сентября. Между тем, МО РА позже сообщил о непрекращающихся боевых действиях. Франция заявила о намерении обратиться к СБ ООН из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе. Армения инициировала специальное заседание Совета ОБСЕ. ОДКБ направит миссию в регион. С раннего утра противник возобновил наступательные действия на восточных рубежах.