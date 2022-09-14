Среда, 14 Сентября 2022 12:30

АрмИнфо.Новая дорога по Лачинскому коридору, который связывает Армению и Нагорный Карабах, начнет работать с 1 апреля 2023 года. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

"Главным итогом предпринятых за последний месяц усилий стало достижение общего понимания, что новая дорога по Лачинскому коридору начнет функционировать с 1 апреля 2023 года. При этом с 30 августа движение осуществляется по временному маршруту в объезд города Лачина и других населенных пунктов, расположенных в пределах зоны безопасности старой трассы коридора", - заявил он.

Дипломат отметил, что в результате договоренности между армянской и азербайджанской сторонами и по согласованию с командованием российского миротворческого контингента 24 августа было завершено переселение жителей населенных пунктов, расположенных в пределах зоны безопасности старой трассы коридора.

"Ключевое значение имеет то, что режим функционирования Лачинского коридора не изменится. Российские миротворцы передислоцировались на временную дорогу, а к 1 апреля 2023 года - перейдут на новый маршрут", - заверил Гончар.

По его словам, и Баку, и Ереван исходят из того, что урегулирование всех вопросов вокруг Лачинского коридора должно вестись в строгом соответствии с положениями заявления лидеров РФ, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года.