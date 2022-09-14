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АрмИнфо.Новая дорога по Лачинскому коридору, который связывает Армению и Нагорный Карабах, начнет работать с 1 апреля 2023 года. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.
"Главным итогом предпринятых за последний месяц усилий стало достижение общего понимания, что новая дорога по Лачинскому коридору начнет функционировать с 1 апреля 2023 года. При этом с 30 августа движение осуществляется по временному маршруту в объезд города Лачина и других населенных пунктов, расположенных в пределах зоны безопасности старой трассы коридора", - заявил он.
Дипломат отметил, что в результате договоренности между армянской и азербайджанской сторонами и по согласованию с командованием российского миротворческого контингента 24 августа было завершено переселение жителей населенных пунктов, расположенных в пределах зоны безопасности старой трассы коридора.
"Ключевое значение имеет то, что режим функционирования Лачинского коридора не изменится. Российские миротворцы передислоцировались на временную дорогу, а к 1 апреля 2023 года - перейдут на новый маршрут", - заверил Гончар.
По его словам, и Баку, и Ереван исходят из того, что урегулирование всех вопросов вокруг Лачинского коридора должно вестись в строгом соответствии с положениями заявления лидеров РФ, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года.
|Спикер: ВС Азербайджана преднамеренно наносят удары по гражданским инфраструктурам
|Неважно по какой статье Армения обращалась к ОДКБ. Есть международные структуры, которые реагируют даже без обращения: Егоян
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|Эксперт: Против Армении ведутся крупномасштабные боевые действия, которые уже давно превысили масштабы апрельской войны 2016 года
|На ближайшем заседании ПАСЕ будет обсужден вопрос об агрессии Азербайджана против Армении
|Отклики Франции и США вселяют очень осторожный оптимизм: Депутат правящей фракции о предстоящем заседании СБ ООН
|МИД РФ: Новая дорога, которая свяжет Армению и Нагорный Карабах, начнет работать с 1 апреля 2023 года
|Британские парламентарии призывают правительство страны ввести санкции в отношении Азербайджана из-за агрессии в отношении Армении
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|Внешнеполитические ведомства Люксембурга и Кипра отреагировали на агрессию Азербайджана в отношении Армении
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|Глава МИД Ирана назвал неприемлемыми любые геополитические изменения в регионе
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|Анна Вардапетян освобождена от должности помощника премьер-министра
|Клаар уже сегодня прибудет в регион
|Глава МИД Казахстана: Вопрос об отправке казахстанских миротворцев на Южный Кавказ не стоит
|В Белом Доме затруднились назвать мотивы последней эскалации на армяно- азербайджанской границе
|Родные и близкие погибших военнослужащих требуют импичмента премьер-министра Армении
|МО РА: начиная с 08:00 утра противник возобновил наступательные действия в направлении Джермука и Верин Шоржи
|Госдеп США призвал Россию использовать свои рычаги воздействия на Армению и Азербайджан для деэескалаци ситуации
|Депутат НС: Необходимо не формировать отряды добровольцев, а пополнять армию
|В МИД РФ обвинили Евросоюз в попытке вытеснить Россию из Закавказья
|Армения обратилась в ЕСПЧ с требованием принять промежуточные меры против Азербайджана
|Макрон потребовал от Алиева прекратить агрессию в отношении Армении
|Мирзоян рассказал Колонне о военной агрессии Азербайджана против суверенитета Армении
|Ведущие депутаты Европарламента призвали Азербайджан немедленно прекратить наступление
|Миссия ОДКБ отправится в Армению
|На территории Армении произошло землетрясение
|Действующий председатель ОБСЕ и Генеральный секретарь ОБСЕ призывают к немедленному прекращению боевых действий вдоль армяно-азербайджанской границы.
|В МИД Франции: Макрон готов переговорить с Алиевым
|ООН призывает Азербайджан и Армению предпринять шаги по деэскалации
|Путин принимает участие в саммите ОДКБ по ситуации на границе Армении и Азербайджана
|Беларусь на саммите ОДКБ предложила принять оперативные шаги для урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе
|Главы МИД РФ и АР обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
|Заседание Совбеза ООН по ситуации на армяно-азербайджанской границе состоится 14 сентября
|Министерство обороны Азербайджана заявило о гибели 50 своих военнослужащих
|Беларусь призвала Армению и Азербайджан к сдержанности и соблюдению всех ранее достигнутых договоренностей
|МККК: При проведении военных операций должны соблюдаться нормы международного гуманитарного права
|В Джермуке горят леса
|В приграничных районах Армении приостановлен учебный процесс
|ANCA: Адам Шифф представит резолюцию, призывающую Азербайджан немедленно прекратить атаки на Армению и Арцах
|Национально-демократическое движение <Бевер> (Полюс) предлагает политическим силам Армении сформировать переходное антикризисное правительство
|Секретарь Госдепартамента США призвал Азербайджан прекратить военные действия
|По состоянию на 18:00 ситуация на некоторых участках армяно-азербайджанской границы продолжает оставаться напряженной - МО РА
|В Aшхабаде прошло девятое заседание межправительственной туркмено-армянской комиссии по экономическому сотрудничеству
|В МИД Tуркменистана состоялись туркмено-армянские политические консультации
|Обстановка напряженная, идут интенсивные бои - губернатор Гегаркуникской области
|Минздрав Армении ожидает адекватной оценки ВОЗ на преступные действия Азербайджана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Президент Армении призвал международных партнеров дать оценку агрессии Азербайджана
|Французский политик и евродепутат: Давайте, наконец, перестанем иметь дело с этим преступным государством
|У здания парламента Армении проходит акция, участники которой требуют отставки властей
|Никол Пашинян принял российского сопредседателя МГ ОБСЕ
|Татоян: В результате безответственной работы правительства РА, альтернативная дорога Капан-Чакатен под прицелом врага
|Омбудсмен Армении провела онлайн брифинг с главами дипмиссий и представителями международных организаций
|Мирзоян в разговоре с Боррелем подчеркнул необходимость адресного и адекватного международного ответа на действия Азербайджана
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