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 Среда, 14 Сентября 2022 12:30
Марианна Мкртчян

Британские парламентарии призывают правительство страны ввести санкции в отношении Азербайджана из-за агрессии в отношении Армении

Британские парламентарии призывают правительство страны ввести санкции в отношении Азербайджана из-за агрессии в отношении Армении

АрмИнфо.Группа дружбы Великобритания- Армения британского Парламента осудила агрессию Азербайджана против суверенной территории Республики Армения.

Так, в заявлении руководителя группы Тима Лоутона, опубликованном от имени всех членов группы дружбы Великобритания-Армения, отмечается, что за последние 24 часа Азербайджан предпринял новые жестокие нападения на суверенную территорию Армении - Сюникскую, Гегаркуникскую и Вайоцдзорскую области.

В заявлении подчеркивается, что Азербайджан атакует не только военные объекты, но и гражданские населенные пункты и объекты инфраструктуры.

 

"Эти нападения совершаются не на спорной территории Нагорного Карабаха, а на международно признанных суверенных границах Армении и были совершенно неспровоцированны и безосновательны.

 

Министерство обороны РА подтвердило, что 13 сентября в 00.05 вооруженные силы Азербайджана открыли интенсивный огонь в направлении армянских позиций, в том числе с применением БПЛА.

Группа дружбы Великобритания-Армения Парламента Великобритании осуждает этот акт насилия со стороны азербайджанского режима и выражает глубокую обеспокоенность по поводу жертв и их семей", - говорится в заявлении.

Вместе с тем подчеркивается, что эта агрессия была точно рассчитана, поскольку внимание всего мира обращено на события в Украине и, в последнее время, на широко освещаемый траур в связи со смертью королевы Елизаветы.

"Такой агрессивный оппортунизм необходимо самым решительным образом осудить и дать жесткий ответ. Международному сообществу, включая Великобританию, крайне необходимо осудить Азербайджан и привлечь его к ответственности за эти военные преступления.

Мы настоятельно просим правительство Великобритании присоединиться к другим странам в требовании немедленного прекращения агрессии Азербайджана и ввести санкции до тех пор, пока он продолжает свои необоснованные действия.

Мы также просим правительство Великобритании поддержать просьбу к ООН обсудить этот вопрос на экстренном заседании Совета безопасности и поддержать прекращение боевых действий", - говорится в заявлении группы дружбы.

Вместе с тем подчеркивается, что азербайджанский режим все еще должен понести надлежащую ответственность за свои военные преступления, совершенные против Армении и народа Нагорного Карабаха пару лет назад. " И очевидно, что он продолжает иметь лишь поверхностное знакомство с международным верховенством права и стандартами, которые, как ожидается, будут квалифицировать как порядочную и ответственную нацию", - резюмируется в заявлении.  

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