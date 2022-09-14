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 Среда, 14 Сентября 2022 12:27

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий

АрмИнфо.Работа VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий началась с минуты молчания для молитвы. 

Открывая пленарное заседание «Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период», Глава государства отметил, что для Казахстана большая честь собрать вместе самых уважаемых духовных лидеров мира и наладить диалог. Президент выразил свое почтение Главе Ватикана и Католической церкви Папе Римскому Франциску, Верховному имаму старейшего исламского университета «Аль-Азхар» шейху Ахмаду аль-Тайебу, представителям Русской православной церкви, Главному ашкеназскому раввину Израиля Давиду Лау, Главному сефардскому раввину Израиля Ицхаку Иосифу, всем участникам форума.

– Я благодарю всех вас за то, что вы приняли наше приглашение и приехали в Казахстан. Это свидетельствует о нашей общей заинтересованности в сохранении мира и укреплении межцивилизационного диалога. В эпоху перемен и неопределенности сегодняшняя встреча приобретает особое значение. Наш Съезд стал одним из ключевых глобальных форматов межцивилизационного диалога. Символично, что инициатива о проведении этого межрелигиозного форума исходила именно от Казахстана. Наша древняя земля на протяжении тысячелетий выступала связующим мостом между Востоком и Западом. Здесь, в Великой степи, билось сердце огромных кочевых империй, частью культурного кода которых неизменно была веротерпимость, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, народ Казахстана впитал в себя традиции разных цивилизаций и религий, дух толерантности и открытости. Поэтому принцип «единства в многообразии» стал основополагающим для нашей страны.

– В настоящее время в Казахстане в гармонии и согласии живут представители более 100 этносов, свободно действуют около 4 000 религиозных объединений, представляющих 18 конфессий. Мы считаем, что это наше бесценное богатство и неотъемлемое преимущество. Проведение Съезда является важной частью политики Казахстана, нацеленной на укрепление диалога и сотрудничества как в нашей стране, так и во всем мире. Декларации, принятые на всех предыдущих форумах, неизменно осуждали радикализм, насилие и конфликты, какими бы идеями они ни прикрывались. В современных сложных реалиях крайне важно, что религиозные лидеры, сидя за одним столом, демонстрируют всему миру пример доброй воли, преодолевающей любые разногласия. В этом, на мой взгляд, состоит главная миссия и особенность нашего Съезда, – заявил Президент.

Он считает, что распространение коронавируса сильно повлияло на все сферы жизни – экономику, политику, социальные отношения. Карантинные меры нарушали каналы поставок и оказывали негативное влияние на сферу услуг, туристическую, транспортную и другие отрасли. Увеличение антикризисных государственных расходов смягчило падение экономик, но способствовало разгону глобальной инфляции. Как сказал Касым-Жомарт Токаев, обострилось и геополитическое противостояние между крупными державами, усилилась напряженность в разных уголках планеты.

– Атмосфера вражды и взаимного недоверия возвращается в международные отношения. Что можно противопоставить современным вызовам? История дает только один ответ – это добрая воля, диалог и совместные усилия. Иных гарантий успеха не существует. Казахстан неизменно выступает за решение любых спорных вопросов исключительно за столом переговоров в духе Устава ООН. Мы убеждены, что силой, угрозами или санкциями устранить возникающие противоречия невозможно. В такие моменты особенно важно помнить о гуманистических идеалах. Их главными хранителями, безусловно, являются традиционные религии, – сказал Глава государства.

Президент полагает, что новая система безопасности должна строиться на таких столпах, как абсолютная ценность человеческой жизни, уважение интересов друг друга, взаимная помощь, открытость, равенство и справедливость. В этом вопросе очень значимы нравственный авторитет и слово духовных лидеров.

Касым-Жомарт Токаев рассказал участникам Съезда, что Казахстан вносит посильный вклад во всестороннее продвижение конструктивной повестки развития на региональном и глобальном уровнях. А во внутренней повестке нашей страны важными приоритетами являются укрепление единства, консолидация и эффективный диалог. Сегодня страна приступила к реализации масштабной программы реформ, построению Справедливого Казахстана.

– Наша новая экономическая политика направлена на справедливое распределение общенационального дохода и равномерный рост благосостояния всех граждан. Мы выступаем за углубление международной торговли и инвестиционного партнерства. В энергетике и добывающих отраслях последовательно повышаем экологические требования, расширяем применение возобновляемых источников энергии, – сказал Президент.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев представил для обсуждения ряд тезисов, направленных на переосмысление роли религий и духовных лидеров в глобальных процессах.

– Нам нужна кардинальная модернизация теоретических концепций и практических подходов в культуре, политике, экономике и обществе. Чтобы возродить подлинный дух и смысл существования цивилизации, необходимы масштабные реформы во всех сферах жизни, – считает Глава государства.

Президент Казахстана полагает, что консолидация усилий и диалог духовных лидеров могут в итоге показать человечеству выход из современной конфронтации.

– Опыт подобного масштабного диалога дает духовным лидерам право активно выступать с различными миротворческими инициативами. Это крайне важно для прекращения военных конфликтов и страданий людей в «горячих точках» в разных уголках планеты. Духовные пастыри – хранители совести человечества. Поэтому кому, как не вам, указывать путь к взаимному доверию, добру и миру. Сейчас человечество как никогда нуждается в солидарных действиях. Чтобы построить новую систему международной безопасности, нам всем нужно новое глобальное движение за мир. Полагаю, что роль духовных лидеров в этом вопросе первостепенная, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства призвал планомерно продвигать идеалы гуманизма и непреходящие духовные ценности. По его словам, новые технологии кардинально меняют все сферы жизни человека. Пандемия только ускорила и углубила этот процесс. Цифровые коммуникации, интернет и социальные сети играют огромную положительную роль, стирая границы между людьми во всех уголках земли.

– Мы можем наблюдать, как под воздействием цифровых технологий фрагментируются и поляризуются общество. Для многих виртуальный мир уже заменяет реальный. Поэтому в новой цифровой реальности нужно по-новому ставить вопрос о культивировании духовных ценностей и нравственных ориентиров. Культ знаний и образования без правильной системы воспитания молодых поколений не приведет человечество к всеобщему прогрессу и благополучию. Религии во все времена выполняли эту базовую функцию воспитания. Коран, Библия, Тора и другие священные писания пропитаны идеями гуманизма, сострадания и милосердия. Они отвергают агрессию, не приемлют радикализм, осуждают насилие, проповедуют толерантность и умеренность. В современную эпоху высокая миссия религиозных лидеров – нести эти фундаментальные истины людям, – подытожил свое выступление Президент Казахстана.

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