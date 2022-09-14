Среда, 14 Сентября 2022 12:27

АрмИнфо.Минобороны Армении призвало СМИ не публиковать кадры с зоны боевых действий.

Так, в заявлении МО РА отмечается, что несмотря на призывы и предупреждения Минобороны, есть случаи, когда некоторые СМИ публикуют видеоролики из зоны боевых действий, тем самым демонстрируя противнику точность нанесенных ударов по гражданской инфраструктуре.

"Еще раз убедительно призываем воздержаться от подобных действий, не подвергать опасности жизнь и здоровье военнослужащих, выполняющих боевые задачи в данной зоне, а также мирного населения, являющегося мишенью азербайджанского обстрела", - резюмировал в МО РА.