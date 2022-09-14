Среда, 14 Сентября 2022 12:26

АрмИнфо. Граждане Армении смогут без регистрации находиться на территории Беларуси. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 14 сентября обсуждает представленный правительством республики на ратификацию проект протокола к соглашению о безвизовых поездок граждан.

По словам заместителя министра иностранных дел РА Паруйра Ованнисяна, протокол подписан 8 октября 2021 года. Как отметил заместитель главы МИД РА, стороны намерены упростить порядок взаимных безвизовых поездок граждан. В частности, граждане одного государства-участника будут освобождены от обязанности регистрации в компетентных органах государства в течение 30 дней со дня въезда на территорию другого государства-участника. В случае пребывания более 30 дней гражданин обязан зарегистрироваться в компетентных органах в соответствии с законодательством этого государства. Паруйр Ованнисян сообщил также, что данное положение соответствует регулированиям в рамках Евразийского экономического союза. Беларусь, по его словам, уже ратифицировала документ.

По данным Статкомитета РА, внешнеторговый оборот между Арменией и Беларусью составил в январе-июле 2022г $85.3 млн с годовым подскоком в 2,3 раза. В частности, экспорт и импорт подскочили в годовом разрезе в 2,4-2,3 раза, достигнув соответственно $27.2 млн и $58.1 млн. В общем внешнеторговом обороте Армении доля Беларуси увеличилась за год с 0,9% до 1,3%, в частности в экспорте составляет 1,2%, а в импорте 1,5%. Только во внешнеторговом обороте Армении со странами ЕАЭС доля Беларуси достигла 3,9%, а именно в экспорте выросла до 3,4% и в импорте - до 4,1%.