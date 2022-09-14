Среда, 14 Сентября 2022 12:25

АрмИнфо.Внешнеполитические ведомства Люксембурга и Кипра отреагировали на агрессию Азербайджана в отношении Армении.

"Глубоко обеспокоен сообщениями о военных операциях Азербайджана против Армении, повлекших за собой многочисленные жертвы. Враждебные действия должны прекратиться. Министр иностранных Люксембурга Жан Ассельборн призывает обе стороны воздержаться от дальнейшей эскалации",- отмечается в Twitter МИД Люксембурга.

Меж тем, внешнеполитическое ведомство Кипра выразило глубокую озабоченность в связи с эскалацией напряженности между Арменией и Азербайджаном после нападения Азербайджана на позиции на территории Армении. "Министерство иностранных дел осуждает нападение и призывает соблюдать Заявление о прекращении огня от 9 ноября 2020 года с целью скорейшей деэскалации напряженности. Республика Кипр поддерживает мирное урегулирование споров на основе международного права", - говорится в заявлении МИД. Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 49 погибших. А Азербайджана подтвердил гибель 50 военных. В Москве заявили о достижении перемирия между сторонами по состоянию на 09:00 утра 13 сентября. Меж тем, МО РА позже сообщил о непрекращающихся боевых действиях. Франция заявила о намерении обратиться к СБ ООН из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ. ОДКБ направит миссию в регион. С раннего утра противник возобновил наступательные действия на восточных рубежах.