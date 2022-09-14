Среда, 14 Сентября 2022 12:24

АрмИнфо.Долгосрочный мир на Южном Кавказе возможен лишь при наличии искреннего подхода Еревана к сотрудничеству и стабильности в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя в среду в Анкаре последний виток эскалации на границе Армении и Азербайджана.

По его словам, последние события на армяно-азербайджанской границе демонстрируют хрупкость стабильности в регионе.

Вместе с тем, Чавушоглу цинично обвинил Ереван в "игнорировании мирных инициатив Баку", подразумевая видимо безоговорочное навязывание всех азербайджанских условий Армении, в том числе и сточки зрения уступок суверенитета.

Затем, турецкий министр по традиции переложил ответственность за эскалацию на Ереван. "Баку, естественно, не может оставлять провокационные действия Армении без ответа",- заверил турецкий министр, передает Анадолу.