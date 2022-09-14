Среда, 14 Сентября 2022 11:12

АрмИнфо. Армения должна обратиться в Международный уголовный суд, признав юрисдикцию суда. Это нужно сделать в срочном порядке в условиях продолжающейся агрессии и массовых преступлений Азербайджана против РА. Об этом написал экс-омбужсен Армении Арман Татоян.

"Президент Азербайджана, руководители спецслужб и армии в первую очередь должны быть привлечены к международной уголовной ответственности. Их международное уголовное преследование станет сдерживающим фактором для продолжающейся политики геноцида. Поскольку вопрос является срочным, мы сейчас можем признать юрисдикцию Международного уголовного суда, а позже также ратифицировать устав суда, решив необходимые условия. Мы также можем временно признать юрисдикцию суда, но сделать это нужно немедленно. Для этого есть все основания, и устав суда также предусматривает такую возможность", - подчеркнул Татоян.

Ранее стало известно, что Армения обратилась в ЕСПЧ с требованием применить обеспечительные меры в отношении Азербайджана на фоне агрессии.