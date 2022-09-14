Среда, 14 Сентября 2022 10:56

АрмИнфо.АРМЕНАЛ оплатил все расходы по участию Давида Мелконяна в чемпионате мира по шахматам среди детей 8-10 лет, который пройдет в сентябре в Батуми. На турнир съедутся более 150 детей из 70 стран.

Семилетний Давид — воспитанник детско-юношеской шахматной школы общины Арабкир, чемпион Еревана и призер первенства Армении в своей возрастной категории.

Генеральный директор АРМЕНАЛа Артур Закарян пригласил Давида с его тренером Тиграном Гаспаряном на завод. Гости рассказали о предстоящих состязаниях.

Юный чемпион сыграл партию в шахматы с руководителем предприятия и сфотографировался с ним на фоне флагов Армении, России и РУСАЛа. Артур Закарян подарил Давиду Мелконяну комплект спортивной одежды с логотипом завода, фирменную фольгу, книгу с напутствиями и пообещал помочь в изучении русского языка.

В ходе визита Давид осмотрел экспозицию заводского музея и познакомился с фольгопрокатным производством.

«Мы глубоко признательны РУСАЛу за оказание спонсорской поддержки, без которой наше участие в соревновании было бы затруднено. Приложим максимум усилий, чтобы оправдать надежды Компании и всех любителей шахмат», — отметил в завершении встречи наставник талантливого ребенка Тигран Гаспарян.

Забота о развитии физической культуры и спорта, поддержка одаренных юных спортсменов – важнейшая составляющая корпоративной политики РУСАЛа. Одна из ценностей компании – здоровый образ жизни, в этом направлении ведется системная работа.