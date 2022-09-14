Среда, 14 Сентября 2022 10:54

АрмИнфо. Пока мы обсуждаем, как двигаться вперед, чтобы преодолеть вызовы, стоящие перед здравоохранением, армянские солдаты и гражданские лица борются за свою жизнью. Об этом заявила первый заместитель министра здравоохранения Армении Лена Нанушян в ходе 71 сессии Европейского регионального комитета ВОЗ.

Она сообщила, что в ночь на 13 сентября на восточном участке армяно­азербайджанской границы ВС Азербайджана приступили к широкомасштабным военным нападениям сразу по нескольким направлениям, интенсивно обстреливая города и села Армении.

Нанушян подчеркнула, что обстрелы направлены против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, включая службы здравоохранения.

<Последняя неоправданная и необоснованная агрессия против суверенной территории Армении - очередное грубейшее нарушение Азербайджаном Устава ООН и других международных актов>, - сказала она.

Замминистра подчеркнула, что действия Азербайджана являются реальной угрозой международному миру и безопасности и достойны резкой и своевременной реакции международного сообщества.