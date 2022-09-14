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АрмИнфо. Пока мы обсуждаем, как двигаться вперед, чтобы преодолеть вызовы, стоящие перед здравоохранением, армянские солдаты и гражданские лица борются за свою жизнью. Об этом заявила первый заместитель министра здравоохранения Армении Лена Нанушян в ходе 71 сессии Европейского регионального комитета ВОЗ.
Она сообщила, что в ночь на 13 сентября на восточном участке армяноазербайджанской границы ВС Азербайджана приступили к широкомасштабным военным нападениям сразу по нескольким направлениям, интенсивно обстреливая города и села Армении.
Нанушян подчеркнула, что обстрелы направлены против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, включая службы здравоохранения.
<Последняя неоправданная и необоснованная агрессия против суверенной территории Армении - очередное грубейшее нарушение Азербайджаном Устава ООН и других международных актов>, - сказала она.
Замминистра подчеркнула, что действия Азербайджана являются реальной угрозой международному миру и безопасности и достойны резкой и своевременной реакции международного сообщества.
|Спикер: ВС Азербайджана преднамеренно наносят удары по гражданским инфраструктурам
|Неважно по какой статье Армения обращалась к ОДКБ. Есть международные структуры, которые реагируют даже без обращения: Егоян
|МО РА: Продолжается интенсивный обстрел противником Джермука и Верин Шоржи
|Эксперт: Против Армении ведутся крупномасштабные боевые действия, которые уже давно превысили масштабы апрельской войны 2016 года
|На ближайшем заседании ПАСЕ будет обсужден вопрос об агрессии Азербайджана против Армении
|Отклики Франции и США вселяют очень осторожный оптимизм: Депутат правящей фракции о предстоящем заседании СБ ООН
|МИД РФ: Новая дорога, которая свяжет Армению и Нагорный Карабах, начнет работать с 1 апреля 2023 года
|Британские парламентарии призывают правительство страны ввести санкции в отношении Азербайджана из-за агрессии в отношении Армении
|Минобороны Армении призвало СМИ не публиковать кадры с зоны боевых действий
|Граждане Армении смогут без регистрации находиться на территории Беларуси
|Внешнеполитические ведомства Люксембурга и Кипра отреагировали на агрессию Азербайджана в отношении Армении
|Чавушоглу: последние события на армяно-азербайджанской границе демонстрируют хрупкость стабильности в регионе
|Глава МИД Ирана назвал неприемлемыми любые геополитические изменения в регионе
|Татоян: В условиях продолжающейся агрессии Азербайджана против РА, Ереван должен в срочном порядке обратиться в Международный уголовный суд
|АРМЕНАЛ спонсировал участие одаренного школьника в чемпионате мира по шахматам
|Армения рассказала об очередной широкомасштабной агрессии Азербайджана на 71 сессии Европейского регионального комитета ВОЗ
|Анна Вардапетян освобождена от должности помощника премьер-министра
|Клаар уже сегодня прибудет в регион
|Глава МИД Казахстана: Вопрос об отправке казахстанских миротворцев на Южный Кавказ не стоит
|В Белом Доме затруднились назвать мотивы последней эскалации на армяно- азербайджанской границе
|Родные и близкие погибших военнослужащих требуют импичмента премьер-министра Армении
|МО РА: начиная с 08:00 утра противник возобновил наступательные действия в направлении Джермука и Верин Шоржи
|Госдеп США призвал Россию использовать свои рычаги воздействия на Армению и Азербайджан для деэескалаци ситуации
|Депутат НС: Необходимо не формировать отряды добровольцев, а пополнять армию
|В МИД РФ обвинили Евросоюз в попытке вытеснить Россию из Закавказья
|Армения обратилась в ЕСПЧ с требованием принять промежуточные меры против Азербайджана
|Макрон потребовал от Алиева прекратить агрессию в отношении Армении
|Мирзоян рассказал Колонне о военной агрессии Азербайджана против суверенитета Армении
|Ведущие депутаты Европарламента призвали Азербайджан немедленно прекратить наступление
|Миссия ОДКБ отправится в Армению
|На территории Армении произошло землетрясение
|Действующий председатель ОБСЕ и Генеральный секретарь ОБСЕ призывают к немедленному прекращению боевых действий вдоль армяно-азербайджанской границы.
|В МИД Франции: Макрон готов переговорить с Алиевым
|ООН призывает Азербайджан и Армению предпринять шаги по деэскалации
|Путин принимает участие в саммите ОДКБ по ситуации на границе Армении и Азербайджана
|Беларусь на саммите ОДКБ предложила принять оперативные шаги для урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе
|Главы МИД РФ и АР обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
|Заседание Совбеза ООН по ситуации на армяно-азербайджанской границе состоится 14 сентября
|Министерство обороны Азербайджана заявило о гибели 50 своих военнослужащих
|Беларусь призвала Армению и Азербайджан к сдержанности и соблюдению всех ранее достигнутых договоренностей
|МККК: При проведении военных операций должны соблюдаться нормы международного гуманитарного права
|В Джермуке горят леса
|В приграничных районах Армении приостановлен учебный процесс
|ANCA: Адам Шифф представит резолюцию, призывающую Азербайджан немедленно прекратить атаки на Армению и Арцах
|Национально-демократическое движение <Бевер> (Полюс) предлагает политическим силам Армении сформировать переходное антикризисное правительство
|Секретарь Госдепартамента США призвал Азербайджан прекратить военные действия
|По состоянию на 18:00 ситуация на некоторых участках армяно-азербайджанской границы продолжает оставаться напряженной - МО РА
|В Aшхабаде прошло девятое заседание межправительственной туркмено-армянской комиссии по экономическому сотрудничеству
|В МИД Tуркменистана состоялись туркмено-армянские политические консультации
|Обстановка напряженная, идут интенсивные бои - губернатор Гегаркуникской области
|Минздрав Армении ожидает адекватной оценки ВОЗ на преступные действия Азербайджана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Президент Армении призвал международных партнеров дать оценку агрессии Азербайджана
|Французский политик и евродепутат: Давайте, наконец, перестанем иметь дело с этим преступным государством
|У здания парламента Армении проходит акция, участники которой требуют отставки властей
|Никол Пашинян принял российского сопредседателя МГ ОБСЕ
|Татоян: В результате безответственной работы правительства РА, альтернативная дорога Капан-Чакатен под прицелом врага
|Омбудсмен Армении провела онлайн брифинг с главами дипмиссий и представителями международных организаций
|Мирзоян в разговоре с Боррелем подчеркнул необходимость адресного и адекватного международного ответа на действия Азербайджана
|В СЕ и ЕС требуют прекратить боевые действия на армяно-азербайджанской границе
|Читать больше
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