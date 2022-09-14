Среда, 14 Сентября 2022 10:52

АрмИнфо. Спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар прибудет в регион сегодня, 14 сентября. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в телефонном разговоре с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Стороны обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Боррель выразил обеспокоенность по поводу возникшей напряженности. Борель отметил важность продолжения переговоров между лидерами Азербайджана и Армении при посредничестве президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Отметим, что накануне также состоялся телефонный разговор Байрамова с министром Европы и иностранных дел Французской Республики Катрин Колонной. Катрин Колонна подчеркнула, что Франция глубоко обеспокоена напряженностью в регионе, что важно продолжить процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и решить проблемы в политико-дипломатической плоскости.