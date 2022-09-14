Среда, 14 Сентября 2022 10:43

АрмИнфо.В Белом Доме затруднились назвать мотивы последней эскалации на армяно-азербайджанской границе.

Так, на еженедельном брифинге на уточнение, можно ли считать, что Азербайджан пользуется тем, что русские сейчас заняты на другом конце страны (подразумевая Украину - ред), представитель Белого дома Джон Кирби затруднился назвать мотивы происходящего.

"Нам трудно с уверенностью сказать, какова мотивация. Как вы знаете, эта напряженность длилась долго с момента распада Советского Союза и переросла в полномасштабную войну в 2020 году", - сказал он.

При этом Кирби затруднился сказать, что спровоцировало эту напряженность. "Не исключено, что у некоторых лидеров может быть какое-то мнение, что, знаете ли, Россия озабочена. Но опять же, я думаю, нам нужно быть осторожными, размышляя об этом", - отметил он.

Вместе с тем он подчеркнул, что в Вашингтоне по-прежнему глубоко обеспокоены сообщениями о продолжающихся нападениях вдоль границы Армении и Азербайджана, включая сообщения об обстрелах и значительном ущербе гражданской инфраструктуре.

"Мы активно взаимодействуем как с правительством Армении, так и с правительством Азербайджана, чтобы посмотреть, что мы можем сделать, чтобы положить конец этому насилию. На самом деле госсекретарь Блинкен ночью говорил как с президентом Азербайджана, так и с премьер-министром Армении.

Мы уже давно говорили об этом, я думаю, важным повторить еще раз, - что военного решения этого конфликта быть не может. Мы настоятельно призываем воздерживаться от любых дальнейших военных действий. Мы также призываем оба правительства восстановить прямые линии связи по дипломатическим и военным каналам и подтвердить приверженность дипломатическому процессу для разрешения кризиса", - подчеркнул Кирби.

На уточнение, не опасаются ли в Вашингтоне, что "перегруппировки" России в Украине могут означать "перегруппировки" и в Армении, Кирби, в частности, сказал: "Мы не видели ничего подобного. Мы хотели бы, чтобы насилие прекратилось. В эту ночь Россия вроде бы установила перемирие, которое, однако, было нарушено практически сразу. Очевидно, мы хотим, чтобы режим прекращения огня оставался в силе. Я хочу напомнить, что Россия имеет там миротворческое присутствие, и, насколько нам известно, эта миссия все еще там".

13 сентября госсекретарь США Блинкен выразил опасение, что Москва может "мутить воду" между Азербайджаном и Арменией, чтобы отвлечь внимание от Украины. "Это нас беспокоит", - в беседе с журналистами сказал Блинкен, призвав Россию "использовать свое влияние в регионе для ослабления напряженности".

Позже в ходе брифинга представитель Госдепа США, отметил, что используя эти фразы, Блинкен подразумевал, что нет сомнений в том, что эскалация военных действий или откровенное насилие между Арменией и Азербайджаном, не в интересах России. "Это было бы не в чьих-либо интересах. Также нет никаких сомнений в том, что Россия имеет огромное влияние как на Азербайджан, так и на Армению. Мы призывали Россию и призываем Россию использовать это влияние и использовать эти рычаги таким образом, чтобы способствовать прекращению боевых действий и, в более широком смысле, деэскалации этой напряженности",

- сказал Прайс, добавив, что именно об этих рычагах воздействия говорил Госсекретарь Блинкен 13 сентября.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 49 погибших. А Азербайджана подтвердил гибель 50 военных. В Москве заявили о достижении перемирия между сторонами по состоянию на 09:00 утра 13 сентября. Меж тем, МО РА позже сообщил о непрекращающихся боевых действиях. Франция заявила о намерении обратиться к СБ ООН из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ. ОДКБ направит миссию в регион.