Среда, 14 Сентября 2022 10:30

АрмИнфо. С утра 14 сентября у здания Национального Собрания Армении возобновилась акция родных и близких погибших военнослужащих. Они требуют импичмента премьер-министра РА Никола Пашиняна.

Протестующие перекрыли все входы в здание парламента, где 14 сентября должно возобновиться пленарное заседание НС.

В беседе с журналистами бывший руководитель аппарата Конституционного суда РА Эдгар Казарян отметил, что депутаты, в отличие от рядовых граждан, обладают особым статусом, и могут начать процесс импичмента. Он выразил уверенность во встрече с главой и секретарем фракции <Гражданский договор>, если не сегодня, то в самое ближайшее время. Казарян отметил также, что депутаты от правящей фракции и оппозиции действуют в одном поле, поскольку никто из оппозиционных парламентариев не ставит вопроса о вотуме недоверия главе армянского правительства.

Отметим, что участники акции попытались получить пропуск для входа в здание парламента, чтобы встретиться с представителями фракции правящей в стране партии <Гражданский договор>, однако встреча не состоялась.

Сотрудники правоохранительных органов, в свою очередь, образовали <живую стену>, препятствуя попыткам митингующим войти на территорию парламента.