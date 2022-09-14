Среда, 14 Сентября 2022 09:57

АрмИнфо. В ночь с 13 на 14 сентября ситуация на армяно-азербайджанской границе продолжала оставаться напряженной. В частности, противник использовал ударные беспилотники в направлении Джермука. Об этом говорится в заявлении Минобороны Армении.

"Несмотря на то, что на других направлениях развязанной накануне агрессии существенных происшествий зафиксировано не было, сегодня, начиная с 08:00 часов противник, применяя артиллерию, минометы и крупнокалиберное стрелковое оружие, возобновил наступательные действия, в направлении Джермука и Верин Шоржи.

Вооруженные Силы Республики Армения предпринимают адекватные ответные действия, продолжая в полной мере выполнять поставленные перед ними боевые задачи", - отметили в МО РА.

В ведомстве добавили, что фактически, несмотря на четкую реакцию международного сообщества на ситуацию, военно-политическое руководство Азербайджана продолжает свои агрессивные действия против суверенной территории Республики Армения, направленные против как военной, так и гражданской инфраструктуры.

"Министерство обороны Республики Армения заявляет, что вся ответственность за создавшуюся ситуацию и ее дальнейшее развитие ложится на военно-политическое руководство Азербайджана", - резюмировали в МО РА.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 49 погибших. А Азербайджана подтвердил гибель 50 военных. В Москве заявили о достижении перемирия между сторонами по состоянию на 09:00 утра 13 сентября. Меж тем, МО РА позже сообщил о непрекращающихся боевых действиях. Франция заявила о намерении обратиться к СБ ООН из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ. ОДКБ направит миссию в регион.