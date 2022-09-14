Среда, 14 Сентября 2022 09:53

АрмИнфо. У конфликта между Арменией и Азербайджаном нет военного решения. Об этом 13 сентября на брифинге заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, касаясь последней агрессии Азербайджана против Армении.

"События развиваются стремительно. Я бы сказал, что в целом неясно, существует ли одна непосредственная причина и один непосредственный фактор. Часто это не так. Здесь вряд ли так. Конечно, на Кавказе уже довольно давно наблюдается кипение напряженности. Именно поэтому нас беспокоит вероятность насилия и недавние сообщения о нападениях вдоль армяно-азербайджанской границы", - отметил Прайс, добавив, что именно этим обусловлен тот факт, что Госсекретарь Блинкен лично занимается этим вопросом.

"Вот почему мы с ним вчера вечером, всего через несколько часов после эскалации напряженности, выступили с заявлением, в котором призвали к немедленному прекращению насилия. Вот почему он поднял трубку в предрассветные часы. Он разговаривал по телефону до часу ночи по восточному времени с лидерами Армении и Азербайджана, подчеркивая для них важность основной идеи, изложенной в его заявлении, а именно императив немедленного прекращения этих боевых действий. Он призвал президента Алиева немедленно прекратить боевые действия, развести вооруженные силы и работать над решением всех нерешенных вопросов между Арменией и Азербайджаном путем мирных переговоров", - добавил Прайс.

В этом ключе он напомнил позицию США относительно того, что у этого конфликта нет военного решения. Представитель Госдепа настоятельно призвал воздерживаться от любых дальнейших военных действий.

"Мы также призываем оба правительства восстановить - разрешить прямые линии связи по дипломатическим, а также военным каналам, и подтвердить приверженность конструктивному диалогу и этому дипломатическому процессу. Мы намерены продолжать активное дипломатическое сотрудничество с обоими правительствами", - сказал представитель Госдепа.

Касаясь визита сопредседателя МГ ОБСЕ Филиппа Рикера в Баку, Прайс констатировал, что последний 13 сентября встретился с высшим руководством Азербайджана. "И мы по- прежнему привержены содействию мирному, демократическому и процветающему будущему для региона Южного Кавказа", - отметил он.

Прайс также не согласился с утверждением, что дипломатия потерпела поражение в переговорах. Он заверил, что дипломатия все еще жива и напомнил, что конфликт тлеет на протяжении нескольких десятилетий и периодически наблюдается вспышка напряженности.

"Конечно, мы унаследовали регион Южного Кавказа, который только недавно оправился от довольно интенсивной вспышки насилия в 2020 году", - сказал представитель Госдепа, указав на то, что высококвалифицированные сотрудники ведомств внимательно следят за ситуацией в этом регионе.

Он также указа на высокие профессиональные качества Филиппа Рикера, который осведомлен об этом вопросе, как никто другой.

"Госсекретарь Блинкен неоднократно общался с премьер-министром Пашиняном и с президентом Алиевым, признавая важность своей личной дипломатии и участия в этом вопросе. Мы очень четко заявили о своей готовности и продемонстрировали нашу готовность взаимодействовать со сторонами на двусторонней основе, а также, в случае необходимости, на многосторонней основе, привлекая союзников, а также других партнеров в регионе для достижения деэскалации напряженности и настраивания этих стран к всеобъемлющему урегулированию", - сказал Прайс.

На просьбу дать оценку роли России в регионе, американский дипломат заверил, что Вашингтон призвал все страны региона конструктивно использовать свое влияние. По его словам, и нет никаких вопросов о втором фронте.

"Нет сомнений, что эскалация военных действий или откровенное насилие между Арменией и Азербайджаном, не в интересах России. Это было бы не в чьих-либо интересах. Также нет никаких сомнений в том, что Россия имеет огромное влияние как на Азербайджан, так и на Армению. Мы призывали Россию и призываем Россию использовать это влияние и использовать эти рычаги таким образом, чтобы способствовать прекращению боевых действий и, в более широком смысле, деэскалации этой напряженности", - сказал Прайс, добавив, что именно об этих рычагах воздействия говорил Госсекретарь Блинкен 13 сентября.

"Россия могла бы использовать это влияние во вред; могла бы использовать это влияние, чтобы помочь добиться того, к чему мы все стремимся, а именно немедленного прекращения этого насилия и снижения напряженности", - резюмировал Прайс.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 49 погибших. А Азербайджана подтвердил гибель 50 военных. В Москве заявили о достижении перемирия между сторонами по состоянию на 09:00 утра 13 сентября. Меж тем, МО РА позже сообщил о непрекращающихся боевых действиях. Франция заявила о намерении обратиться к СБ ООН из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ.