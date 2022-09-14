Среда, 14 Сентября 2022 09:52

АрмИнфо. Принимая во внимание тот факт, что ситуация на передовой не урегулирована и в ближайшее время может возникнуть необходимость в мобилизации, считаю необходимым подчеркнуть, что делать это следует не на примере 44- дневной войны, то есть, путем формирования отрядов по 30 человек, приобретения доспехов и касок, а в порядке, предусмотренном соответствующими документами.

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания Армении от оппозиционной фракции <Честь имею> Тигран Абрамян.

Он подчеркнул, что мобилизация для выполнения армянскими военнослужащими боевой задачи на передовой должна осуществляться за счет подкрепления армии пополнением. <Необходимо не формировать новые отряды, а пополнять воинские части и подразделения вооруженных сил. Это путь и это возможность решить минимальные проблемы с управлением, связью, слаженностью войск в существующих условиях. А в случае с добровольческими отрядами, прошедшими процесс подготовки, они должны руководствоваться проверенными схемами, максимально гармонизированными с вооруженными силами страны>, - подчеркнул депутат.