Среда, 14 Сентября 2022 09:22

АрмИнфо. Евросоюз ставит целью вытеснить Россию из Закавказья и бесцеремонно пытается вклиниться в трехстороннюю работу Москвы с Баку и Ереваном, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ российского МИД Денис Гончар.

В Брюсселе 31 августа состоялся саммит с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Евросовета Шарля Мишеля.

"Все принципиальные оценки бесцеремонных попыток ЕС вклиниться в нашу трехстороннюю работу с Баку и Ереваном уже давались Сергеем Лавровым и официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Обращает на себя внимание, что активизация Брюсселя по Южному Кавказу произошла на фоне развязанной Западом против России санкционной кампании и прекращения совместной работы по линии Минской группы ОБСЕ", - заявил Гончар.

По его словам, в Евросоюзе "даже не скрывают, что главная цель - вытеснить Россию из Закавказья".

"Это геополитические игры с нулевым результатом, в которые мы не играем. Мы ежедневно занимаемся практической работой, которая опирается на прямые контакты наших лидеров и министров иностранных дел, историческую близость наших стран, взаимопереплетение интересов и ориентирована на построение более безопасного и благополучного будущего в нашем общем регионе", - отметил он.

Комментируя вопрос о делимитации армяно- азербайджанской границы, Гончар подчеркнул, что этот процесс находится на начальной стадии. < Москва сожалеет, что без срывов не обходится. Поскольку процесс делимитации армяно-азербайджанской границы находится на начальной стадии, наша задача - создать все необходимые условия, чтобы обеспечить максимальную эффективность работы, способствовать повышению уровня стабильности и безопасности в приграничье, без вмешательства в эту деятельность извне, избегать политизации и обострений в столь чувствительных для обеих сторон пограничных вопросах. К сожалению, без срывов не обходится. В ночь на 13 сентября обстановка в армяно-азербайджанском приграничье резко обострилась", - сказал Гончар.

Он напомнил, что МИД России призвал стороны воздерживаться от дальнейшей эскалации, проявлять сдержанность и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня.