Среда, 14 Сентября 2022 09:21

АрмИнфо. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость решения конфликта между Арменией и Азербайджаном исключительно политико-дипломатическими путями.

Так, согласно Карде, Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, выступая перед участниками сессии, призвал принять все возможные меры для стабилизации обстановки, отказаться от использования силовых средств, незамедлительно приступить к переговорам.

Меж тем, согласно пресс-службе президента Киргизии, глава государства Садыр Жапаров в ходе участия в спецзаседании также призвал Армению и Азербайджан урегулировать конфликт мирным путем.

“Глава государства отметил, что Кыргызстан крайне обеспокоен эскалацией ситуации на границе двух дружественных для него государств. Президент Садыр Жапаров подчеркнул необходимость урегулирования ситуации исключительно политико-дипломатическим путем и выразил надежду на то, что обе стороны будут в дальнейшем воздерживаться от применения силы и разрешать все разногласия между собой мирными средствами на основе укрепления мер доверия между Арменией и Азербайджаном”, - заявил представитель пресс-службы.

Мероприятие в формате видеоконференции прошло по предложению Республики Армения.

В саммите также приняли участие Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент России Владимир Путин, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, заместитель Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

Главы государств заслушали информацию премьер-министра Армении о событиях на азербайджано-армянской государственной границе.

Напомним, что по итогам заседания было принято решение направить в Армению миссию ОДКБ во главе с генсеком Станиславом Засем.