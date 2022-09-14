Среда, 14 Сентября 2022 08:51

АрмИнфо. Армения 13 сентября обратилась в Европейский суд по правам человека с требованием принять промежуточные меры против Азербайджана. Об этом в своем Facebook сообщает представительство республики с ЕСПЧ.

Поданные заявления касаются обстрелов гражданских населенных пунктов в Армении, защиты основных прав гражданского населения и военнопленных.

“Мы также обратились к Европейскому суду с просьбой применить правило 39, пункт 2 своего устава, и немедленно уведомить Комитет министров Совета Европы о принятом решении”,- говорится в сообщении представителя РА в ЕСПЧ.

Представитель РА в ЕСПЧ Егише Киракосян сообщил, что у Армении есть один подтвержденный пленный в результате агрессии Азербайджана.

“Его смогли идентифицировать по видеозаписям, которые распространяются в интернете. Военный был ранен”, - сказал он в интервью Общественному телевидению, добавив, что Армения уже обратилась в ЕСПЧ, чтобы обеспечить права и физическую неприкосновенность своего военнослужащего.

Отметим, что в азербайджанких телеграм-каналах распространяются несколько видеороликов с армянскими военнопленными, место и время съёмки неизвестно.