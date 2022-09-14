Среда, 14 Сентября 2022 08:46

АрмИнфо.Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхам Алиев.

Об этом сообщает Елисейский дворец, напоминая также о ранее состоявшемся разговоре Макрона с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Согласно сообщению, Макрон выразил серьезную обеспокоенность военными действиями на границе между Арменией и Азербайджаном, в результате которых были обстреляны армянские населенные пункты.

Он заявил Алиеву о необходимости срочно положить конец боевым действиям и вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Макрон также настаивал на необходимости продолжения и активизации переговорных усилий между Арменией и Азербайджаном и напомнил о своей готовности внести в них свой вклад совместно со всеми партнерами, и в частности с Евросоюзом.

Меж тем, Алиев поспешил переложить ответственность за агрессию на Армению.

Коснувшись того, что вопрос напряженности на границе между Арменией и Азербайджаном будет вынесен на повестку дня Совета Безопасности ООН по инициативе Франции, Алиев еще раз довел до внимания важность проведения в этой плоскости дискуссий на объективной основе.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 49 погибших. А Азербайджана подтвердил гибель 50 военных. В Москве заявили о достижении перемирия между сторонами по состоянию на 09:00 утра 13 сентября. Меж тем, МО РА позже сообщил о непрекращающихся боевых действиях. Франция заявила о намерении обратиться к СБ ООН из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ.