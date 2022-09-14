Среда, 14 Сентября 2022 08:45

АрмИнфо. Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян в ходе телефонного разговора с главой МИД Франции Катрин Колонной.

представил ситуацию, которая сложилась в результате начавшейся в полночь 13 сентября очередной агрессии, развязанной азербайджанскими вооруженными силами в отношении суверенной территории Республики Армения.

Как сообщает перс-служба МИД РА, стороны отметили важность безоговорочного сохранения территориальной целостности Армении и строгого уважения режима прекращения огня.

Мирзоян счел неприемлемыми военные действия и максималистские устремления Азербайджана, сопровождаемые обстрелами мирного населения и гражданских инфраструктур.

Глава внешнеполитического ведомства РА особо подчеркнул роль международного сообщества, в том числе Совета Безопасности ООН, в контексте осуждения азербайджанской агрессии и устранении последствий.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 49 погибших. А Азербайджана подтвердил гибель 50 военных. В Москве заявили о достижении перемирия между сторонами по состоянию на 09:00 утра 13 сентября. Меж тем, МО РА позже сообщил о непрекращающихся боевых действиях. Франция заявила о намерении обратиться к СБ ООН из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ.