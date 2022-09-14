Среда, 14 Сентября 2022 08:45

АрмИнфо.Председатель Комитета по иностранным делам Дэвид Макаллистер (EPP, DE), Постоянный докладчик Европарламента по Армении Андрей Ковачев (EPP, BG) и Постоянный докладчик Европарламента по Азербайджану Желяна Зовко (EPP, HR) накануне вечером выступили со следующим заявлением:

«Мы самым решительным образом осуждаем масштабные военные столкновения, которые вспыхнули вчера вечером в нескольких местах на границе между Арменией и Азербайджаном и на суверенной территории Армении. Мы сожалеем о большом числе жертв.

Мы призываем обе страны полностью соблюдать соглашение о прекращении огня от 9 ноября 2020 года.

Мы особенно призываем Азербайджан немедленно прекратить наступление, вернуть свои войска на исходные позиции и в полной мере уважать территориальную целостность Армении.

Сообщения о нападениях на гражданские населенные пункты и инфраструктуру абсолютно неприемлемы. Следует избегать любой ценой любых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации.

Возобновление военных действий особенно опасно в настоящее время, поскольку есть риск свести на нет прогресс, достигнутый Арменией и Азербайджаном в направлении мирного соглашения, когда лидеры стран встретились две недели назад в Брюсселе и договорились активизировать работу над проектом соглашения.

Существует историческая возможность для достижения прочного и устойчивого мира между Арменией и Азербайджаном, и ее нельзя упускать. Поэтому мы настоятельно призываем Армению и Азербайджан как можно скорее возобновить предметные переговоры под эгидой и при посредничестве ЕС и, в частности, Председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Еще раз повторяем, что не должно быть никаких сомнений в том, что стабильное и долгосрочное мирное урегулирование между Арменией и Азербайджаном не может быть достигнуто военным путем, а нуждается в политическом урегулировании в соответствии с международным правом».