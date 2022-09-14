Среда, 14 Сентября 2022 08:34

АрмИнфо.Совет коллективной безопасности ОДКБ согласовал направление Миссии ОДКБ в Армению.

В организации напомнили, что 13 сентября 2022 года по инициативе Республики Армения, председательствующей в ОДКБ, в режиме видеоконференции проведена внеочередная сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности с повесткой дня “Об обострении ситуации в отдельных районах на границе Армении и Азербайджана и оказания содействия в урегулировании ситуации”.

“Была достигнута договоренность о направлении в Республику Армения Миссии Организации Договора о коллективной безопасности во главе с Генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем с участием начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова и представителей государств – членов ОДКБ для оценки сложившейся обстановки, подготовки обстоятельного доклада главам государств”, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 49 погибших. А Азербайджана подтвердил гибель 50 военных. В Москве заявили о достижении перемирия между сторонами по состоянию на 09:00 утра 13 сентября. Меж тем, МО РА позже сообщил о непрекращающихся боевых действиях. Франция заявила о намерении обратиться к СБ ООН из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ