Вторник, 13 Сентября 2022 23:56

АрмИнфо. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид во вторник вечером на брифинге призвали к немедленному прекращению огня после сообщений о вооруженных столкновениях вдоль границы между Арменией и Азербайджаном.

«Эскалация боевых действий на границе между Арменией и Азербайджаном должна быть немедленно прекращена. Прогресс, достигнутый до сих пор путем следования по дипломатическому пути, не должен быть растрачен впустую», - сказал Рау. «За последние восемнадцать месяцев был достигнут прогресс, в том числе соглашение между Арменией и Азербайджаном о продолжении работы над мирным договором. Эти столкновения ставят под угрозу этот прогресс и ставят под угрозу бесчисленные жизни». Об этом сообщается в пресс-релизе ОБСЕ.

«Я могу только подчеркнуть, что военные действия должны прекратиться, не в последнюю очередь, чтобы избежать дальнейших жертв», - сказал Шмид. «Опираясь на многолетний опыт и знания, ОБСЕ готова помочь. Мы все разделяем общую цель достижения устойчивого мира и процветания в регионе».