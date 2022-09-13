Вторник, 13 Сентября 2022 23:18

АрмИнфо. Президент Франции Эмманюэль Макрон готов переговорить с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщил во вторник на брифинге представитель МИД Франции.

"Президент Макрон готов провести обмен мнениями с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым", - пересказывает ТАСС слова представителя французского внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что французский лидер ранее провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как указал дипломат, Париж призывает к "соблюдению режима прекращения огня и уважению территориальной целостности Армении".

Как уточнил представитель МИД, Франция намерена поставить в Совбезе ООН, где она председательствует в этом месяце, вопрос о ситуации на армяно-азербайджанской границе. Он отметил, что глава французского внешнеполитического ведомства Катрин Колонна планирует провести консультации со всеми заинтересованными сторонами. "Франция выступает за разрешение всех спорных вопросов исключительно при помощи переговоров", - подчеркнул дипломат.