Вторник, 13 Сентября 2022 23:07

АрмИнфо. Президент России Владимир Путин принимает участие в онлайн-саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, заседание не является очередным, оно оперативно созвано по запросу Армении в связи с обострением на границе с Азербайджаном.

Мероприятие проходит в закрытом режиме. Предполагается, что по его итогам Ереван, председательствующий в ОДКБ в этом году, поручит постоянному комитету проинформировать журналистов о содержании дискуссии и принятых решениях. Не исключено, что со своей стороны информацию опубликует и Кремль.