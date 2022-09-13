Как передает белорусское агентство Белта, по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко точку зрения Республики до членов Совета коллективной безопасности довел госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. «Принципиальная позиция, озвученная сегодня: наша страна всегда исходила из безальтернативного мирного урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном, исключительно политико-дипломатическими методами. Нынешняя же ситуация требует досконального изучения. Предложены шаги, которые видится возможным предпринять в оперативном порядке. В их числе выезд генерального секретаря ОДКБ в зону конфликта для подготовки подробного доклада главам государств и создание рабочей группы из числа сотрудников Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ для анализа ситуации и выработки предложений», передаёт Белта.

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