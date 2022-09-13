Вторник, 13 Сентября 2022 22:57

АрмИнфо. Главы МИД России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили по телефону военную эскалацию на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе беседы "Лавров подчеркнул необходимость недопущения конфликта в регионе, а также важность полного выполнения трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России".