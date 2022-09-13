Вторник, 13 Сентября 2022 21:46

АрмИнфо.Заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по ситуации на армяно-азербайджанской границе назначено на 14 сентября. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свои источник во всемирной организации.

Отметим, что ранее стало известно, что Армения направила письмо председательствующей в сентябре в СБ ООН Франции с запросом созвать экстренное заседание.