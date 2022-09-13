Вторник, 13 Сентября 2022 21:46

АрмИнфо. Министерство обороны Азербайджана заявило о гибели 50 своих военнослужащих в результате эскалации на границе с Арменией. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства Азербайджана.

Отметим, что сегодня в ходе заседания Парламента Армении, премьер-министр Никол Пашинян сообщил о гибели 49 военнослужащих.