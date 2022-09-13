Вторник, 13 Сентября 2022 21:42

АрмИнфо. В Республике Беларусь с тревогой следят за очередным обострением ситуации на азербайджано-армянской границе. Об этом говорится в официальном сообщении МИД Беларуси.

<Призываем руководство дружественных Азербайджана и Армении к сдержанности и соблюдению всех ранее достигнутых договоренностей>, - отмечено в источнике.

Во внешнеполитическом ведомстве Беларуси подчеркнули, что любые конфликты могут и должны разрешаться исключительно политико-дипломатическими средствами.

<Со своей стороны, Республика Беларусь продолжит во всех доступных форматах прилагать усилия по достижению мира и стабильности на Южном Кавказе>, - говорится в сообщении.